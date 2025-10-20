Некоторые люди не меняются: история рецидивиста из Чирчика, который угнал машину «из-за любви»

Vaib.uz (Узбекистан. 20 октября). Иногда кажется, что жизнь сама сама пишет сценарии для фильмов. Один из таких случаев — история, которую на днях обнародовал Верховный суд. Главный герой — 33-летний мужчина из Чирчика, уже шесть раз судимый, вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз — за угон автомобиля.