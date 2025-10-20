Некоторые люди не меняются: история рецидивиста из Чирчика, который угнал машину «из-за любви»

Примечательно, что в момент преступления он уже отбывал наказание… в колонии-поселении.
«Виновата любовь».
На суде рецидивист объяснил свои действия… любовью. По его словам, именно чувства стали катализатором событий. Как оказалось, по указанию администрации колонии он временно был направлен на работу за пределами учреждения. Там он познакомился с осуждённой женщиной. Между ними вспыхнули чувства.
Влюблённые, не долго думая, решили сбежать. После побега они попытались найти дешёвое жильё, но, не найдя подходящего варианта, пошли по проверенному, хоть и преступному пути — снова занялись воровством.
Угон «по классике».
Новое преступление мужчина совершил по старой схеме. Он заметил, что на обочине стоит заглохший автомобиль, подошёл и предложил помочь. После непродолжительных манипуляций с мотором он сел за руль, попросил владельца подтолкнуть машину… и уехал. Сам автомобиль позже был найден брошенным возле ближайшей школы. Мужчина захватил все ценные вещи из салона и скрылся.
Приговор.
В результате Чирчикский городской суд признал мужчину виновным в совершении кражи и угона транспортного средства. С учётом предыдущих судимостей, он был признан особо опасным рецидивистом. Ему назначено наказание — 12 лет лишения свободы, которое он теперь будет отбывать в колонии особого режима.