Омичей предупредили о хитром способе мошенничества

Нежданный перевод на вашу карту может оказаться не подарком, а уловкой мошенников. Если вы обнаружили поступление от незнакомца, важно действовать грамотно, пишет министерство регбезопасности Омской области.
Первым делом убедитесь через официальное приложение банка, что деньги действительно пришли. Затем сразу свяжитесь со службой поддержки банка — специалисты помогут разобраться в происхождении средств.
Ни в коем случае не тратьте эти деньги и не возвращайте их самостоятельно, даже если вам настойчиво об этом просят. Мошенники часто используют эту схему, чтобы выманить у вас ваши же средства. Все операции по возврату должны проводиться только через банк с использованием официальных функций.