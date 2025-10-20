Омичей предупредили о хитром способе мошенничества

Ни в коем случае не тратьте эти деньги и не возвращайте их самостоятельно, даже если вам настойчиво об этом просят. Мошенники часто используют эту схему, чтобы выманить у вас ваши же средства. Все операции по возврату должны проводиться только через банк с использованием официальных функций.