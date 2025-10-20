Ричмонд
В омском Минприроды развенчали угрозу для лебедей на осенних водоемах

В ведомстве пояснили, птицам не так и опасно находиться на замерзающих озерах.

С наступлением осенних холодов в Омской области вновь участились сообщения о лебедях, оставшихся на замерзающих водоемах. Однако, как разъясняют специалисты БУ «Управление по охране животного мира» Минприроды Омской области, такая ситуация является естественной и не требует вмешательства человека. Отлет лебедей на зимовку продолжается до ледостава, и некоторые особи сознательно задерживаются на незамерзающих участках воды.

«Лебедь обычно уходит основной массой в период до 10—15 ноября, до 20—25 ноября лебедь обычно полностью улетает с территории заказника. Но бывают и значительные отклонения от данных сроков. В 2019 году около 30 лебедей задержались до середины декабря», — сообщил инспектор отдела особо охраняемых природных территорий Михаил Зезюля на примере заказника «Степной».

По словам специалиста, задержка миграции связана с доступностью кормовой базы, а не с погодными условиями.

В Управлении по охране животного мира Омской области рассказали, что лебеди прекрасно приспособлены к холодам благодаря плотному оперению, запасу жира и особому строению лап, минимизирующему теплопотери. Если птица сидит на льду неподвижно, поджав лапы — это нормальное поведение, позволяющее экономить энергию. Подкармливать лебедей, особенно хлебом, категорически не рекомендуется. Это нарушает их естественный рацион и лишает мотивации к перелету.

Особо подчеркивается, что самостоятельное изъятие диких животных из природы запрещено законом и влечет ответственность. Лебедь-шипун, обитающий в регионе, занесен в Красную книгу Омской области, а все лебеди способны активно защищаться — ударом крыла птица может нанести серьезные травмы. Специалисты призывают горожан не нарушать природные процессы и доверять инстинктам этих величественных птиц.

Как уже сообщал «СуперОмск», омичи беспокоятся из-за одинокого лебедя в парке имени 30 лет ВЛКСМ, переживая, что птица замерзнет или умрет от истощения.