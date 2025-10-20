В омском Минприроды развенчали угрозу для лебедей на осенних водоемах

В Управлении по охране животного мира Омской области рассказали, что лебеди прекрасно приспособлены к холодам благодаря плотному оперению, запасу жира и особому строению лап, минимизирующему теплопотери. Если птица сидит на льду неподвижно, поджав лапы — это нормальное поведение, позволяющее экономить энергию. Подкармливать лебедей, особенно хлебом, категорически не рекомендуется. Это нарушает их естественный рацион и лишает мотивации к перелету.