Стало известно число ювелирный украшений, которые Светлицкая передаст в конкурсную массу мужа

Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего Игоря Овчинникова об истребовании у Светлицкой другого имущества. В перечень вошли коллекционные монеты и медали, золотые и серебряные слитки весом 50 граммов, а также коллекция швейцарских часов, включающая три экземпляра Breguet, два Ulysse Nardin и по одному часовому механизму марок Blancpain, Audemars Piguet, Van Der Bauwede Magnum и Daniel Roth.