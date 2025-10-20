Стало известно число ювелирный украшений, которые Светлицкая передаст в конкурсную массу мужа

Супруга признанного банкротом экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого Светлана обязана передать в конкурсную массу ценности мужа, включая ювелирные изделия и драгметаллы. Это решение суда направлено на новое рассмотрение.
Согласно решению суда первой инстанции от июня, Светлицкая обязана была передать финансовому управляющему мужа обширную коллекцию ценностей. В нее вошли ювелирные изделия из золота и других драгоценных металлов, 41 сапфир и рубин, 200 жемчужин, а также тысячи ограненных камней, среди которых 219 бриллиантов, 435 сапфиров, 63 изумруда и 6055 топазов.
Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего Игоря Овчинникова об истребовании у Светлицкой другого имущества. В перечень вошли коллекционные монеты и медали, золотые и серебряные слитки весом 50 граммов, а также коллекция швейцарских часов, включающая три экземпляра Breguet, два Ulysse Nardin и по одному часовому механизму марок Blancpain, Audemars Piguet, Van Der Bauwede Magnum и Daniel Roth.
