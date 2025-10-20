Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно число ювелирный украшений, которые Светлицкая передаст в конкурсную массу мужа

Суд обязал жену экс-замминистра энергетики передать ювелирные изделия мужу.

Источник: Комсомольская правда

Супруга признанного банкротом экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого Светлана обязана передать в конкурсную массу ценности мужа, включая ювелирные изделия и драгметаллы. Это решение суда направлено на новое рассмотрение.

Согласно решению суда первой инстанции от июня, Светлицкая обязана была передать финансовому управляющему мужа обширную коллекцию ценностей. В нее вошли ювелирные изделия из золота и других драгоценных металлов, 41 сапфир и рубин, 200 жемчужин, а также тысячи ограненных камней, среди которых 219 бриллиантов, 435 сапфиров, 63 изумруда и 6055 топазов.

Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего Игоря Овчинникова об истребовании у Светлицкой другого имущества. В перечень вошли коллекционные монеты и медали, золотые и серебряные слитки весом 50 граммов, а также коллекция швейцарских часов, включающая три экземпляра Breguet, два Ulysse Nardin и по одному часовому механизму марок Blancpain, Audemars Piguet, Van Der Bauwede Magnum и Daniel Roth.

Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова.