Срок выдачи УК лицензий в Волгограде сократят до 10 дней

Продлить 10-дневный срок, отведенный на принятие решения об отказе в лицензии, либо о ее выдаче можно лишь на 5 рабочих дней в случае непоступления запрошенных органом госжилнадзора документов в целях оценки соответствия соискателя лицензии отдельным лицензионным требованиям.