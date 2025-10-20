Группировка «Запад» уничтожила бронетранспортер М113 производства США

Как уточнили в ведомстве, техника противника была замаскирована в лесистой местности, однако ее удалось обнаружить с помощью разведывательных беспилотников во время выполнения задачи свободной охоты. После этого оператор FPV-дрона из подразделения «Контора» 1-й гвардейской танковой армии нанес прицельный удар по цели.