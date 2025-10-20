Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» уничтожила бронетранспортер М113 производства США

Техника противника была замаскирована в лесистой местности.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские военные из состава группировки «Запад» ликвидировали бронетранспортер М113 американского производства, находившийся на вооружении украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, техника противника была замаскирована в лесистой местности, однако ее удалось обнаружить с помощью разведывательных беспилотников во время выполнения задачи свободной охоты. После этого оператор FPV-дрона из подразделения «Контора» 1-й гвардейской танковой армии нанес прицельный удар по цели.

По данным Минобороны, операция прошла успешно, и боевую технику противника удалось полностью вывести из строя.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил о нанесении ударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области.