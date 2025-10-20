В Харьковской области российские военные из состава группировки «Запад» ликвидировали бронетранспортер М113 американского производства, находившийся на вооружении украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как уточнили в ведомстве, техника противника была замаскирована в лесистой местности, однако ее удалось обнаружить с помощью разведывательных беспилотников во время выполнения задачи свободной охоты. После этого оператор FPV-дрона из подразделения «Контора» 1-й гвардейской танковой армии нанес прицельный удар по цели.
По данным Минобороны, операция прошла успешно, и боевую технику противника удалось полностью вывести из строя.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил о нанесении ударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области.