Такое случается раз в 1350 лет: самая яркая комета года максимально сблизится с Землей 21 октября

Период обращения кометы C/2025 A6 вокруг Солнца составляет 1350 лет, поэтому предыдущее ее сближение с Землей произошло в VII веке. Неизвестно, наблюдали ли тогда эту комету. По его словам, если ее яркость была сопоставима с нынешней, обнаружить объект могли только люди с исключительно острым зрением.