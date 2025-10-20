Такое случается раз в 1350 лет: самая яркая комета года максимально сблизится с Землей 21 октября

Жители всех регионов России получат возможность увидеть комету C/2025 A6 (Леммон), которая 21 октября максимально сблизится с Землей. Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев, лучшие условия для наблюдений сложились у жителей территорий, расположенных выше 50-й параллели северной широты. Ученый назвал этот объект самой яркой кометой 2025 года.
Комету C/2025 A6 (Леммон) обнаружили 3 января. Особенности орбиты небесного тела позволяют наблюдать его в октябре и ноябре на территории России и других стран Северного полушария. В течение октября яркость кометы достигла пятой звездной величины. 21 октября она пройдет на расстоянии 89 185 647 километров от Земли, а ее блеск усилится до показателя 3,8 звездной величины.
Язев отметил, что в регионах севернее 50-й параллели комета постоянно находится над горизонтом и теоретически видна на протяжении всей ночи. По мере продвижения, высота небесного тела над горизонтом уменьшается, а продолжительность его нахождения под горизонтом увеличивается. Ученый констатировал, что условия наблюдения улучшаются по мере продвижения к северным широтам.
Москва расположена чуть севернее 55-й параллели. Это означает, что после наступления темноты комета будет видна на высоте примерно 30 градусов над горизонтом. В ночное время ее высота уменьшается, но к утренним часам снова возрастает.
Астроном Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что комета перемещается по околополярным созвездиям Северного полушария. Она пояснила, что объект наблюдается на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, ниже астеризма Большой Медведицы и недалеко от яркой звезды Арктур, над которой комета пролетит в конце октября.
Период обращения кометы C/2025 A6 вокруг Солнца составляет 1350 лет, поэтому предыдущее ее сближение с Землей произошло в VII веке. Неизвестно, наблюдали ли тогда эту комету. По его словам, если ее яркость была сопоставима с нынешней, обнаружить объект могли только люди с исключительно острым зрением.
