Максим Костандов из Челябинска победил в конкурсе «Отец года»

Спортивный видеоролик помог челябинцу получить титул «Отца года».

Источник: Без источника

Победителем всероссийского конкурса «Отец года» стал Максим Костандов из Челябинска.

Конкурс прошел в России впервые. Его участникам достаточно было прислать двухминутный ролик о том, как они проводят время с детьми. Финалистов определили по количеству голосов в соцсетях. А победителя из шести претендентов выбрало детское жюри.

Конкурсный ролик челябинца целиком посвящен физкультурным занятиям. За кадром остались ежедневные бытовые моменты или домашние дела. Камера запечатлела, как дети с малолетства подтягиваются на перекладине, бегают на лыжах, катаются на роликах, отжимаются, вместе с мамой и папой повсюду прыгают на скакалке.

Как рассказали в организовавшем конкурс АНО «Национальные приоритеты», всего в видеосоревновании участвовали 974 отца. Призом для победителя будет отдых в отеле.

Напомним, Максим Костандов еще несколько лет назад привлек внимание челябинцев уличными тренировками. Он основал первую в городе секцию скиппинга и разработал собственную модель скакалки.