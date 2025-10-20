Более 7 тысяч омичей использовали налоговую льготу в отношении своих дачных домов

Садоводы Омской области активно пользовались в этом году налоговой льготой в отношении хозяйственных строений, расположенных на земельных участках. Информацией поделилась сегодня, 20 октября, пресс-служба ФНС России по омской области.
«По налогу на имущество физических лиц 7 040 жителей Омской области воспользовались налоговой льготой в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Сумма налоговой льготы составила 606 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Также омские налоговики пояснили условия получения такой льготы: не облагаются налогом на имущество физических лиц хозяйственные постройки площадью не более 50 квадратных метров. В их число могут сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. Не относятся к хозяйственным постройкам погреба и другие сооружения, являющиеся частями жилых домов, садовых домов.