Более 7 тысяч омичей использовали налоговую льготу в отношении своих дачных домов

Также омские налоговики пояснили условия получения такой льготы: не облагаются налогом на имущество физических лиц хозяйственные постройки площадью не более 50 квадратных метров. В их число могут сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. Не относятся к хозяйственным постройкам погреба и другие сооружения, являющиеся частями жилых домов, садовых домов.