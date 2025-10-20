Бывшая помощница Байдена рассказала о жизни в России

Также журналистка рассказала о своей профессиональной деятельности в RT. Она охарактеризовала рабочую атмосферу в редакции как исключительно благоприятную, подчеркнув отсутствие цензуры и возможность свободно заниматься журналистскими расследованиями, руководствуясь собственным профессиональным интересом и стремлением к установлению истины.