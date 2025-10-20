Бывшая помощница Джо Байдена, а ныне обозреватель международного телеканала RT Тара Рид поделилась своими впечатлениями о жизни в российской столице. В интервью РИА Новости она выразила восхищение Москвой, отметив ее красоту, ухоженность и гостеприимство местных жителей.
По словам Рид, она находит город визуально привлекательным, очень чистым и наполненным приятными и доброжелательными людьми.
Также журналистка рассказала о своей профессиональной деятельности в RT. Она охарактеризовала рабочую атмосферу в редакции как исключительно благоприятную, подчеркнув отсутствие цензуры и возможность свободно заниматься журналистскими расследованиями, руководствуясь собственным профессиональным интересом и стремлением к установлению истины.
