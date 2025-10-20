Омская область опустилась на 24 место в «научном» рейтинге регионов России

Омская область заняла 24-е место в рейтинге регионов России по уровню научного и технологического развития, составленном РИА «Новости» по итогам 2024 года. По сравнению с предыдущим годом регион опустился на семь позиций — в 2023 году Омская область находилась на 17-м месте.
Исследование проведено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата и Роспатента. Методика рейтинга включает 19 показателей, объединённых в четыре группы. Они отражают состояние человеческих ресурсов и материально-технической базы, задействованных в научно-технологической сфере, а также масштаб и эффективность деятельности в области науки и инноваций.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли наиболее экономически развитые регионы страны: Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская и Московская области. Эти субъекты набрали от 60 до 81 балла из 100 возможных. Омская область получила 44,64 балла, расположившись между Владимирской областью (23-е место) и Белгородской областью (25-е место).
На последних строчках рейтинга оказались Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Ингушетия и Еврейская автономная область.