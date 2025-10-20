Омская область опустилась на 24 место в «научном» рейтинге регионов России

Омская область заняла 24-е место в рейтинге регионов России по уровню научного и технологического развития, составленном РИА «Новости» по итогам 2024 года. По сравнению с предыдущим годом регион опустился на семь позиций — в 2023 году Омская область находилась на 17-м месте.