Фицо резко оценил решение ЕС исключить «Smer» из Партии европейских социалистов: что он сказал

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал резкую оценку решению об исключении его партии «Smer» из Партии европейских социалистов, выдвинув предложение о переименовании данной организации для соответствия ее названия поддерживаемым ею ценностям.
По словам Фицо, его визит в брюссельскую фракцию социалистов был посвящен продвижению законопроектов для улучшения положения рабочих. Среди предложенных им мер — организация бесплатных обедов и проезда, а также повышение минимального уровня пенсий и оплаты труда.
«За всех мне отвечал евродепутат из Нидерландов, который очень быстро и ясно объяснил: “Роберт, нам это совсем не интересно.”» — передал Фицо в соцсетях.
Словацкий премьер-министр подчеркнул, что партия ЕС, отступив от традиционных левых ценностей, должна изменить свое наименование в соответствии с тем движением, позицию которого она фактически представляет.
Ранее Фицо сравнил Евросоюз с жабой на дне колодца, которая не видит происходящего наверху. По уточнениям премьер-министра Словакии, ЕС не успевает за динамикой глобальной политики.