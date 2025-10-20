Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо резко оценил решение ЕС исключить «Smer» из Партии европейских социалистов: что он сказал

Премьер Фицо предложил изменить название партии ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал резкую оценку решению об исключении его партии «Smer» из Партии европейских социалистов, выдвинув предложение о переименовании данной организации для соответствия ее названия поддерживаемым ею ценностям.

По словам Фицо, его визит в брюссельскую фракцию социалистов был посвящен продвижению законопроектов для улучшения положения рабочих. Среди предложенных им мер — организация бесплатных обедов и проезда, а также повышение минимального уровня пенсий и оплаты труда.

«За всех мне отвечал евродепутат из Нидерландов, который очень быстро и ясно объяснил: “Роберт, нам это совсем не интересно.”» — передал Фицо в соцсетях.

Словацкий премьер-министр подчеркнул, что партия ЕС, отступив от традиционных левых ценностей, должна изменить свое наименование в соответствии с тем движением, позицию которого она фактически представляет.

Ранее Фицо сравнил Евросоюз с жабой на дне колодца, которая не видит происходящего наверху. По уточнениям премьер-министра Словакии, ЕС не успевает за динамикой глобальной политики.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше