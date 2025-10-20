В Омске приостановили занятия в 11 детсадах и одной школе из-за ОРВИ

На 20 октября 2025 года в Омске приостановлен образовательный процесс из-за заболеваемости ОРВИ в одном классе одной школы и в 16 группах 11 детских садов, сообщили Om1 Омск в департаменте образования мэрии.
По данным ведомства, речь идёт о точечных ограничениях, введённых для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. В каких именно учреждениях действует режим приостановки, не уточняется. Сроки возобновления занятий будут зависеть от эпидемиологической обстановки и действующих санитарных требований.
По данным Роспотребнадзора по Омской области за неделю с 6 по 12 октября в регионе от общего количества заболевших было зарегистрировано 56,2% риновирусов, 37,5% аденовирусов и 6,3% вирусов гриппа А/H3N2.