ИТ-гигант неожиданно закрыл проект по безопасности, над которым работал 6 лет

Свертывание Sandbox совпало с корректировкой планов Google относительно отказа от сторонних cookie-файлов в браузере Chrome. После нескольких переносов сроков компания решила не проводить поэтапное их устранение, оставив действующую систему без изменений. На фоне этих стратегических пересмотров прекращение проекта Privacy Sandbox не стало неожиданностью для специалистов рынка.