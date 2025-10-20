ИТ-гигант неожиданно закрыл проект по безопасности, над которым работал 6 лет

Google приняла решение прекратить развитие программы Privacy Sandbox, стартовавшей в 2019 году и направленной на создание технологий, укрепляющих приватность пользователей при одновременной поддержке цифрового бизнеса. Корпорация официально подтвердила завершение инициативы, опубликовав перечень из 10 решений, которые будут постепенно выведены из эксплуатации, сообщает Adweek.
Несмотря на отказ от бренда Privacy Sandbox, работа по усилению защиты персональных данных в браузере Chrome, операционной системе Android и интернет-пространстве в целом будет продолжена. Представители компании выразили благодарность всем участникам и подчеркнули намерение развивать новые подходы, способствующие формированию устойчивой веб-среды.
В число закрываемых технологий вошли Attribution Reporting API, IP Protection, On-Device Personalization, Private Aggregation, Protected Audience API, Protected App Signals, Related Website Sets, SelectURL, SDK Runtime и Topics — система, использовавшаяся для рекламного таргетинга на основе интересов пользователей. Решение о прекращении их поддержки было принято после анализа отзывов отрасли и оценки недостаточного уровня их практического применения.
Свертывание Sandbox совпало с корректировкой планов Google относительно отказа от сторонних cookie-файлов в браузере Chrome. После нескольких переносов сроков компания решила не проводить поэтапное их устранение, оставив действующую систему без изменений. На фоне этих стратегических пересмотров прекращение проекта Privacy Sandbox не стало неожиданностью для специалистов рынка.
При этом корпорация сохранит часть решений, созданных в рамках программы, которые успели получить широкое распространение. Среди них — Cookies Having Independent Partitioned State (CHIPS), обеспечивающий изоляцию cookie для каждого сайта, Federated Credential Management API (FedCM), позволяющий безопасно авторизоваться с минимальной передачей данных, и Private State Tokens, используемый для подтверждения подлинности с целью предотвращения мошеннических действий.
