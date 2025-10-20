Ричмонд
Активистов омского КТОСа обучили укрытию в подвале на случай угрозы атаки

Обучающий семинар провели для активистов КТОСа в Ленинском административном округе Омска.

Источник: SuperOmsk.ru

Как сообщается в официальном паблике омских КТОСов в социальной сети «ВКонтакте», активисты ТОС «Авангард» приняли участие в обучающем семинаре по гражданской обороне, «посвященном вопросу организации укрытия и действиям граждан в случае угрозы атаки».

Судя по опубликованным кадрам, семинар прошел в потенциальном месте для укрытия — некоем омском подвале.

«На встрече были обсуждены такие вопросы, как оборудование укрытий, обеспечение их необходимыми ресурсами, оповещение о возникающих опасностях, эвакуация населения, предоставление средств индивидуальной защиты, проведение аварийно-спасательных работ, информационное взаимодействие с населением», — заявляется в паблике «КТОСы Омска».

На ближайшее время для жителей ЛАО анонсирована подготовка памяток.