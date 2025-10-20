Туман и слабый гололед: Белгидромет о погоде в Беларуси в понедельник

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Туман ожидается в утренние часы в понедельник в отдельных районах Беларуси, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность в основном без осадков, лишь утром по востоку республики пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер северный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +5…+11°С.
В Минске днем будет переменная облачность и без дождей. Ветер северный слабый до умеренного. Утром в белорусской столице воздух прогреется до +2…+3°С, днем — до +7…+9°С, а вечернее время столик термометра опустится до отметки +4…+6°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Народные приметы на 20 октября.
20 октября в народном календаре — Сергей Зимний. Православные верующие в этот день вспоминают святых Сергия Нуромского и Сергия Послушливого. Считалось, что с этого дня начинаются настоящие холода, а через месяц в силу вступит снежная зима.
Народные приметы:
- если погода выдалась ясной и теплой, она сохранится такой три недели;
- если Луна бледная, скоро будет мороз;
- низкие тучи — к холоду и дождю;
- облака плывут с юга на север — к хорошей погоде, наоборот — к плохой;
- днем стоит туман — следующая неделя будет неудачной;
- на соснах много шишек — в следующем году будет богатый урожай пшеницы и овса;
- петух рано поет — к теплому ветру;
- собака сворачивается клубком, а нос прячет в хвост — к заморозкам;
- дым из трубы стелется по земле — к сырым дням и мороси, если тянется вверх — к ясной и сухой погоде;
- сено в стогу отсырело — скоро придут дожди;
- заяц белеет — зима придет быстро.