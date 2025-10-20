Туман и слабый гололед: Белгидромет о погоде в Беларуси в понедельник

Ричмонд
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Туман ожидается в утренние часы в понедельник в отдельных районах Беларуси, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность в основном без осадков, лишь утром по востоку республики пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер северный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +5…+11°С.

В Минске днем будет переменная облачность и без дождей. Ветер северный слабый до умеренного. Утром в белорусской столице воздух прогреется до +2…+3°С, днем — до +7…+9°С, а вечернее время столик термометра опустится до отметки +4…+6°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Народные приметы на 20 октября.

20 октября в народном календаре — Сергей Зимний. Православные верующие в этот день вспоминают святых Сергия Нуромского и Сергия Послушливого. Считалось, что с этого дня начинаются настоящие холода, а через месяц в силу вступит снежная зима.

Народные приметы:

  • если погода выдалась ясной и теплой, она сохранится такой три недели;
  • если Луна бледная, скоро будет мороз;
  • низкие тучи — к холоду и дождю;
  • облака плывут с юга на север — к хорошей погоде, наоборот — к плохой;
  • днем стоит туман — следующая неделя будет неудачной;
  • на соснах много шишек — в следующем году будет богатый урожай пшеницы и овса;
  • петух рано поет — к теплому ветру;
  • собака сворачивается клубком, а нос прячет в хвост — к заморозкам;
  • дым из трубы стелется по земле — к сырым дням и мороси, если тянется вверх — к ясной и сухой погоде;
  • сено в стогу отсырело — скоро придут дожди;
  • заяц белеет — зима придет быстро.