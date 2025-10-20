Военнослужащий Игорь Сунцов из Качугского района героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Игорь Сунцов из Качугского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе районной администрации, Игорь родился 1 апреля 1989 года.
— До службы боец увлекался рыбалкой и охотой, занимался спортом, — уточнили в администрации Качугского района.
После учебы в училище, Игорь ушел на срочную службу, его демобилизовали в звании младшего сержанта. После этого мужчина создал семью, в которой выросли шесть детей. К сожалению, 27 октября 2024 года сержант погиб, выполняя боевое задание.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец из Байкальска Эдуард Золотарев героически погиб в зоне СВО. Снайпера не стало 22 января 2025 года в возрасте 41 года.