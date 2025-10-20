Экс-помощница Байдена: Москва — красивый, чистый город с добрыми людьми

Бывшая помощница президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид поделилась своими положительными впечатлениями о Москве, назвав ее «красивым, чистым, эффектным городом с милыми, добрыми людьми».
Рид, которая сейчас проживает в российской столице, также высоко оценила условия работы на телеканале RT.
— Это просто замечательное место для работы: вы никогда не подвергаетесь цензуре, вам всегда позволено следовать своему любопытству и следовать истине, и это просто действительно замечательное место, — отметила Рид.
Она также подчеркнула свободу самовыражения и возможность говорить правду, которые, по ее мнению, присущи работе на RT, передает РИА Новости.
До этого, прибыв в Москву, американский журналист Такер Карлсон поразился красотой архитектуры российской столицы. Американец добавил, что ему также хотелось бы посетить Санкт-Петербург и российскую Сибирь. Ранее он рассказал, какая станция столичного метро его восхитила больше всего. По его словам, «Киевская» выглядит лучше, чем что бы то ни было в США.