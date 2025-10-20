Экс-помощница Байдена: Москва — красивый, чистый город с добрыми людьми

До этого, прибыв в Москву, американский журналист Такер Карлсон поразился красотой архитектуры российской столицы. Американец добавил, что ему также хотелось бы посетить Санкт-Петербург и российскую Сибирь. Ранее он рассказал, какая станция столичного метро его восхитила больше всего. По его словам, «Киевская» выглядит лучше, чем что бы то ни было в США.