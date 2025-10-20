Ричмонд
За уничтожение леса на 3,4 млн рублей в Приморье завели уголовное дело против строителей

Подрядная организация ООО «Иск Атлант» расширяла дорогу без разрешения.

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia, 20 октября. Уголовное дело возбуждено в связи с незаконной вырубкой леса в Приморье. Поводом для расследования стали материалы проверки, проведённой Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой в Уссурийском лесничестве, сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Установлено, что сотрудники ООО «Иск Атлант» в ходе работ по расширению дороги использовали гусеничную технику и без соответствующих разрешений повредили лесные насаждения. В результате были уничтожены деревья ценных пород — в частности, дуб монгольский: многие из них сломаны или вырваны с корнем. Работы проводились по распоряжению руководителя строительного участка, однако необходимая документация для вмешательства в лесной фонд отсутствовала.

«Лесному фонду причинен ущерб в размере более 3,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

На основании материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ — за незаконную рубку или повреждение лесных насаждений до степени прекращения роста, совершённое в особо крупном размере.

Напомним, в Приморье были возбуждены два уголовных дела по факту незаконной рубки деревьев на территории Рощинского лесничества. Нарушения выявлены в ходе проверки, проведённой Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой на участках, арендованных ОАО «Тернейлес». Установлено, что в лесном массиве без необходимого разрешения было вырублено свыше 6 тысяч деревьев, включая ель, пихту и берёзу каменную.