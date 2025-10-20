За уничтожение леса на 3,4 млн рублей в Приморье завели уголовное дело против строителей

Установлено, что сотрудники ООО «Иск Атлант» в ходе работ по расширению дороги использовали гусеничную технику и без соответствующих разрешений повредили лесные насаждения. В результате были уничтожены деревья ценных пород — в частности, дуб монгольский: многие из них сломаны или вырваны с корнем. Работы проводились по распоряжению руководителя строительного участка, однако необходимая документация для вмешательства в лесной фонд отсутствовала.