Во Владивостоке увеличили стоимость топлива на большинстве АЗС

На автозаправках «Уссури» цены на АИ-100 остались без изменений — он и так самый дорогой в этой сети. Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал примерно на 60 копеек, что соответствует 0,8%, а дизельное топливо сразу подорожало на три рубля, или почти на 3,9%.