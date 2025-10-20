Во Владивостоке увеличили стоимость топлива на большинстве АЗС

Во Владивостоке произошло очередное повышение цен на дизельное топливо на большинстве автозаправочных станций, хотя зимний дизель в продаже пока отсутствует. Немного подорожал и бензин, приблизительно на половине автомобильных заправок города, утверждают «Новости Владивостока на VL.ru».
Они же отмечают, что поставки топлива возобновились полностью, исчезли случаи отсутствия АИ-98. Новые партии топлива поступают уже с обновлёнными ценниками, которые впервые массово пересматривались в первой декаде октября.
На заправках компании «ННК-Приморнефтепродукт» стоимость всех марок топлива выросла. АИ-92 и АИ-95 повысились на 0,7%, а АИ-98 и дизельное топливо на 0,6%. Экономически это выражается в увеличении цены на 40 копеек за литр.
В сетях, ранее принадлежащих «Роснефти», отмечают аналогичный рост цен в пределах 0,6−0,7%, но в денежном выражении подорожание достигает 45 копеек за литр.
На автозаправках «Уссури» цены на АИ-100 остались без изменений — он и так самый дорогой в этой сети. Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал примерно на 60 копеек, что соответствует 0,8%, а дизельное топливо сразу подорожало на три рубля, или почти на 3,9%.
«Октaнт» вновь занимает лидирующую позицию по стоимости топлива, при этом повышение здесь самое значительное. Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 3,4 рубля за литр, что составляет примерно 4,3−4,5%, а стоимость дизельного топлива увеличилась на 4,6 рубля, то есть на 6%.
Заправки «Бензо» фиксируют самое значительное повышение цены именно на дизель — на 5,2 рубля, или 6,68%, при этом стоимость бензина остаётся стабильной с начала октября.
В сети «Восток-Ойл» рост цен зафиксирован лишь на дизель, но он сравнительно небольшой — всего 50 копеек или 0,6%. При этом АИ-98 в продаже там по-прежнему отсутствует.
АЗС «RS-Нефть» и «Море» не меняли цены с 9 октября, стоимость топлива осталась прежней.
Таким образом, наблюдается общий тренд на рост стоимости дизельного топлива в среднем от 0,6 до 6,68%, в зависимости от сети, при умеренном подорожании бензина.