Прокуратура Парижа назвала две основные версии ограбления Лувра

Позже стало известно, что двое грабителей в строительных жилетах проникли в музей на люльке подъемника, в то время как их сообщники на скутерах TMax следили за обстановкой. Злоумышленники огородили зону вокруг автомобиля с стрелой конусами, а затем вскрыли витрины с драгоценностями с помощью болгарки.