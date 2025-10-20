Прокуратура Парижа назвала две основные версии ограбления Лувра

Парижская прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра: преступление могли совершить либо по заказу, либо с целью отмывания денег. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Уточняется, что правоохранители не считают приоритетной версию о возможном иностранном следе.
Прокурор Парижа Лор Бекко отметила, что поисками преступников занимаются около 60 следователей.
— Мы рассматриваем версию участия представителей организованной преступности, которые могут преследовать две цели: либо действовать по заказу определенного лица, либо стремиться использовать драгоценные камни для проведения операций по отмыванию денег, — заявила Бекко в беседе с телеканалом.
Об ограблении легендарного музея 19 октября сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Сообщалось, что преступники были вооружены, однако в ходе инцидента никто не пострадал. В связи с ограблением администрация Лувра временно закрыла музей для посетителей.
Позже стало известно, что двое грабителей в строительных жилетах проникли в музей на люльке подъемника, в то время как их сообщники на скутерах TMax следили за обстановкой. Злоумышленники огородили зону вокруг автомобиля с стрелой конусами, а затем вскрыли витрины с драгоценностями с помощью болгарки.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные драгоценности вернут, а виновных привлекут к ответственности.