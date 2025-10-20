Жителю Ростовской области вручили медаль «Отец солдата»

Житель Ростовской области Василий Хубиев получил медаль общественного признания «Отец солдата». Об этом сообщила в телеграм-канале глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.
За проявленное мужество сын таганрожца Рустам был удостоен медалей «За боевые отличия», «Участнику СВО» и государственной награды — медали Жукова.
— Подобные истории становятся вдохновением для многих молодых людей. Они показывают, что настоящий Герой начинается с правильного примера в семье.
Уверена, что Рустам Васильевич тоже воспитает своего маленького сына Камиля в лучших семейных традициях, — поделилась впечатлениями Светлана Камбулова.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!