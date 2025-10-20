Почти 500 тысяч билетов на электрички купили омичи через безналичные автоматы

О резком росте продажи билетов на омские электрички через терминалы самообслуживания сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. За девять месяцев текущего года омичи воспользовались услугой 471 тысячу раз.
«С января по сентябрь 2025 года с помощью терминалов самообслуживания было оформлено более 471 тысяч билетов на пригородные поезда, курсирующие в Омской области. Это почти на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении перевозчика.
Также в ведомстве уточнили, что на станциях «Омск-Пассажирский», «Называевская» и «Исилькуль» в этом году были установлены новые автоматы по безналичной продаже билетов. В отличие от автоматов предыдущих моделей, в этой модификации есть возможность просмотреть информацию об абонементе.