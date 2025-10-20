Почти 500 тысяч билетов на электрички купили омичи через безналичные автоматы

Также в ведомстве уточнили, что на станциях «Омск-Пассажирский», «Называевская» и «Исилькуль» в этом году были установлены новые автоматы по безналичной продаже билетов. В отличие от автоматов предыдущих моделей, в этой модификации есть возможность просмотреть информацию об абонементе.