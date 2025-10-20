«Брошенки» продолжают убирать с улиц Владивостока

Как рассказали в администрации города, с начала года специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (МБУ «СГТ») вывезли на площадку временного хранения 15 таких машин.
Работы проходят совместно с районными административно-территориальными управлениями. Комиссия по вопросам перемещения бесхозных автомобилей ежемесячно утверждает новые списки техники, подлежащей демонтажу. В октябре в него вошли ещё 24 транспортных средства, оставленные на улицах Фастовской, Чкалова, Адмирала Кузнецова, Нейбута, Толстого, Снеговой, Ильичева, Амурской, Черняховского и других.
Сегодня бригады «СГТ» работают в Ленинском районе. Утром специалисты эвакуировали машины с улиц Воропаева, Каплунова и Нейбута.
По словам начальника отдела по демонтажу предприятия Михаила Стогова, владельцам «автохлама» предоставляют месяц, чтобы привести транспорт в порядок или убрать его самостоятельно.
«Как показывает практика, многие из них не реагируют на уведомления, поэтому сотрудники городской службы увозят машины на специальную стоянку. Откуда хозяева могут забрать их в течение шести месяцев, заплатив за услуги эвакуации и стоянки», — отметил Михаил Стогов.
Напомним, что в прошлом году городская служба вывезла 22 подобных машины с разных адресов Владивостока, включая улицы Громова, Адмирала Юмашева, Некрасовскую, Крыгина, Амурскую, Харьковскую и Русскую.