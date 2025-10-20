Более 30 омских домов на этой неделе останутся без воды

Омский водоканал сообщил о временном отключении холодного водоснабжения во вторник, 21 октября, в связи с проведением ремонтных работ на двух участках городских сетей.
С 10:00 до 16:00 специалисты будут ремонтировать водопровод на пересечении улиц Арнольда Нейбута и Богдана Хмельницкого. Под отключение попадут 31 многоквартирный дом, два административных здания и три социальных объекта по адресам:
ул. Омская: 77, 77/1, 77/2, 77/3, 107, 109/1, 111, 113, 115, 115/1, 115/2, 117, 117/1, 117/2, 119, 119/1, 121, 123, 125, 127, 127/1, 75, 85; ул. Арнольда Нейбута: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11к1, 14; ул. Шебалдина: 68, 68А; ул. 10 лет Октября: 125.
Машина с питьевой водой будет установлена по адресу ул. Омская, 85 с 10:00 до окончания работ.
Также с 10:00 21 октября до 9:00 22 октября запланирован ремонт водопровода по улице 17-я Линия. Под отключение попадут шесть многоквартирных домов и 12 административных зданий по адресам:
ул. Омская: 149; ул. Арнольда Нейбута: 64, 66, 91, 91а, 91а/2, 91а/3, 93, 95; ул. Богдана Хмельницкого: 38/2; ул. Звездова: 129; ул. Фурманова: 5А, 6, 7, 7а, 7 б, 7в; ул. Депутатская: 134; частный сектор по улице Арнольда Нейбута — от 17-й Линии до улицы Богдана Хмельницкого.
Автоцистерны с питьевой водой будут работать по графику:
ул. Омская, 85 — с 10:00 до 15:00; ул. Омская, 149 — с 15:00 до окончания работ.
Водоканал рекомендует жителям заранее запастись водой на период проведения ремонтных работ.