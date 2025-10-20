Ричмонд
Военный эксперт Кнутов назвал безопасный маршрут для перелета Путина в Будапешт

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что самым безопасным маршрутом для российского борта № 1, на котором президент России Владимир Путин полетит в Венгрию на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, станет вариант с перелетом через Каспийское море.

Уточняется, что маршрут будет проходить через Урал, Каспий, оттуда борт вылетит на Турцию и в Европу.

— Это достаточно сложный, дальний маршрут, но те страны, над которыми будет проходить полет, с нами в более-менее нормальных отношениях. Речь идет о Сербии, Черногории, Словении, — цитирует Кнутова Aif.ru.

По его словам, Соединенные Штаты могут оказать давление на некоторые европейские страны, благодаря чему маршрут будет гораздо ближе.

После телефонных переговоров с российским лидером Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты ведут «глубокую и серьезную работу» по подготовке возможной встречи президентов России и США.

Зарубежные журналисты сообщили, что Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его принять условия Владимира Путина.

