Военный эксперт Кнутов назвал безопасный маршрут для перелета Путина в Будапешт

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что самым безопасным маршрутом для российского борта № 1, на котором президент России Владимир Путин полетит в Венгрию на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, станет вариант с перелетом через Каспийское море.
Уточняется, что маршрут будет проходить через Урал, Каспий, оттуда борт вылетит на Турцию и в Европу.
— Это достаточно сложный, дальний маршрут, но те страны, над которыми будет проходить полет, с нами в более-менее нормальных отношениях. Речь идет о Сербии, Черногории, Словении, — цитирует Кнутова Aif.ru.
По его словам, Соединенные Штаты могут оказать давление на некоторые европейские страны, благодаря чему маршрут будет гораздо ближе.
После телефонных переговоров с российским лидером Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты ведут «глубокую и серьезную работу» по подготовке возможной встречи президентов России и США.
Зарубежные журналисты сообщили, что Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его принять условия Владимира Путина.