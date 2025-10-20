Ричмонд
ФК «Челябинск» упустил победу в игре с тульским «Арсеналом»

Под занавес матча арбитр увидел у челябинцев нарушение в своей штрафной и назначил пенальти.

Источник: БЕЛТА

Футбольный клуб «Челябинск» упустил победу в домашнем матче с тульским «Арсеналом», ведя по ходу 2:0. В итоге игра, прошедшая 19 октября, закончилась вничью 2:2.

В первом тайме хозяева, казалось, создали надёжный задел на всю игру, забив два мяча. Это сделали Матвей Урванцев (10«) и Гаррик Левин (38»).

В начале второго отрезка Амур Калмыков отыграл один мяч (47"), а под занавес встречи, на 83 минуте, её главным антигероем стал краснодарский арбитр Анатолий Жабченко.

В игровом моменте, при борьбе за верховой мяч оба игрока оказались на земле, однако Жабченко усмотрел в эпизоде нарушение со стороны футболиста «Челябинска» и назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Эдарлин Рейес. Видеоповтор показал, что нарушения не было. Ничья 2:2.

После 14 туров дебютант Первой лиги «Челябинск» делит 5−6 место с екатеринбургским «Уралом». У команд по 24 очка. Лидирует воронежский «Факел» с 30 очками. При этом «Челябинск» не проигрывает уже девять матчей подряд.

Отметим, победа над «Арсеналом» позволила бы южноуральскому клубу обогнать идущий четвёртым «Ротор» и сравняться по очкам с занимающей третье место «Родиной».

Ранее «Челябинск» выиграл у «Родины» в 1/16 Кубка России.