ФК «Челябинск» упустил победу в игре с тульским «Арсеналом»

В игровом моменте, при борьбе за верховой мяч оба игрока оказались на земле, однако Жабченко усмотрел в эпизоде нарушение со стороны футболиста «Челябинска» и назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Эдарлин Рейес. Видеоповтор показал, что нарушения не было. Ничья 2:2.