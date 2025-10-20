Ричмонд
Роднина прокомментировала свои слова о пенсиях в России: что сказала

Депутат ГД Роднина прокомментировала реакцию на призыв не рассчитывать на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Депутата Государственной думы и трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину удивила общественная дискуссия, которую вызвал ее призыв к россиянам не полагаться только на пенсию, строя планы. Об этом сообщает Sport24.

Парламентарий уверена, что такое широкое осуждение ее высказываний связано не столько с вопросом пенсионного обеспечения граждан, сколько с отсутствием других тем для осуждения в медиапространстве.

Также Роднина заявила, что продолжает придерживаться ранее озвученной позиции и не считает свои заявления не правдивыми. Депутат в этой связи отметила своеобразную чувствительность россиян к теме пенсий.

Ранее прославленная фигуристка заявила, что в России уже существует множество льгот для пенсионеров. С её слов, граждане должны сами создавать условия для своей жизни, а низкие пенсии не являются заслугой государства.

Актриса Яна Поплавская в ответ на это призвала исключить Ирину Роднину из Госдумы. По словам звезды, депутат не имеет представления о реальных проблемах граждан и пользуется привилегиями.