Роднина прокомментировала свои слова о пенсиях в России: что сказала

Депутата Государственной думы и трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину удивила общественная дискуссия, которую вызвал ее призыв к россиянам не полагаться только на пенсию, строя планы. Об этом сообщает Sport24.
Парламентарий уверена, что такое широкое осуждение ее высказываний связано не столько с вопросом пенсионного обеспечения граждан, сколько с отсутствием других тем для осуждения в медиапространстве.
Также Роднина заявила, что продолжает придерживаться ранее озвученной позиции и не считает свои заявления не правдивыми. Депутат в этой связи отметила своеобразную чувствительность россиян к теме пенсий.
Ранее прославленная фигуристка заявила, что в России уже существует множество льгот для пенсионеров. С её слов, граждане должны сами создавать условия для своей жизни, а низкие пенсии не являются заслугой государства.
Актриса Яна Поплавская в ответ на это призвала исключить Ирину Роднину из Госдумы. По словам звезды, депутат не имеет представления о реальных проблемах граждан и пользуется привилегиями.