Бусину с острым шипом извлекли из ребёнка врачи Владивостока

Отмечается, что ребёнок сам рассказал о проглатывании инородного предмета, однако он не вышел естественным путём в течение трёх суток, что потребовало вмешательства специалистов. Как пояснил заведующий отделением Алексей Ткачук, наличие заострённого элемента на бусине создавало угрозу повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.