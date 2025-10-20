Бусину с острым шипом извлекли из ребёнка врачи Владивостока

PrimaMedia, 20 октября. Врачи эндоскопического отделения Первой детской больницы во Владивостоке извлекли из пищеварительного тракта 10-летнего мальчика бусину с острым шипом длиной свыше 15 мм, сообщает пресс-служба Детского здравоохранения Приморья.
Отмечается, что ребёнок сам рассказал о проглатывании инородного предмета, однако он не вышел естественным путём в течение трёх суток, что потребовало вмешательства специалистов. Как пояснил заведующий отделением Алексей Ткачук, наличие заострённого элемента на бусине создавало угрозу повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
«Операцию юному глотателю острых предметов выполнили эндоскопическим методом. На это потребовалось около 40 минут», — говорится в сообщении.
По данным медучреждения, за сентябрь к эндоскопистам обратились более 20 детей с подобными случаями. Среди извлечённых предметов — монеты, магниты, батарейки, детали игрушек, пуговицы и даже ювелирные изделия.
Напомним, в Находке врачи помоли десятилетней девочке, которая проглотила косточку от абрикоса, застрявшую в пищеводе.