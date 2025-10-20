Выяснилось, что Москву ждет последний всплеск осеннего тепла

Столичный регион вступает в завершающую фазу золотой осени — синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов и редкие солнечные прояснения. По данным метеорологов, впереди москвичей ждет короткое, но приятное «бабье лето», после которого температура начнет плавно снижаться.
Как рассказал в эфире радиостанции радио «Комсомольская правда» представитель прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в начале недели погода в Москве и в целом в европейской части России останется в пределах климатической нормы. Однако к её завершению температура повысится на 1−2 градуса выше средних значений благодаря южному циклону. По словам эксперта, столица проведет еще несколько дней в яркой осенней палитре, а наступления зимы стоит ожидать ближе к концу ноября.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, понедельник, 20 октября, пройдет при +7…+9 градусах, с облачностью, кратковременными прояснениями и небольшими дождями. Во вторник, 21 октября, станет заметно прохладнее — ночью +2…+4, днем +4…+6, ожидается пасмурная погода с осадками. В среду температура поднимется до +6…+8 градусов при сохраняющейся сырости, а в четверг прогнозируется +7…+9 и преимущественно без дождей.
К концу недели столицу вновь согреет теплая волна: в пятницу воздух прогреется до +10, а в субботу, 25 октября, — до +11…+13 градусов, хоть и при моросящем дожде. Ночная температура при этом составит +4…+9 градусов — теплее, чем дневные значения в начале недели.
Абсолютный рекорд для 25 октября в Москве установлен в 1923 году и составляет +14,9 градуса. В этом году, как отмечают синоптики, он сохранится, однако погода все равно подарит столице мягкое и светлое прощание с осенью.
