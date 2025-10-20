Выяснилось, что Москву ждет последний всплеск осеннего тепла

Как рассказал в эфире радиостанции радио «Комсомольская правда» представитель прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в начале недели погода в Москве и в целом в европейской части России останется в пределах климатической нормы. Однако к её завершению температура повысится на 1−2 градуса выше средних значений благодаря южному циклону. По словам эксперта, столица проведет еще несколько дней в яркой осенней палитре, а наступления зимы стоит ожидать ближе к концу ноября.