В Челябинской области разваливается построенный год назад мост

«Но что мы видим сейчас? Некачественное проведение работ и сомнительные решения еще на этапе реализации (или даже проектирования). Обочины обвалились. С одной стороны моста есть поручни, а с другой их нет, что создает прямую угрозу падения в реку, особенно для детей», — оценили ситуацию в «Народном фронте».