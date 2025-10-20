Ричмонд
В Челябинской области разваливается построенный год назад мост

В Златоусте (Челябинская область) обвалились обочины у моста, который был построен в прошлом году. Об этом рассказали в организации «Народный фронт».

Источник: ЕАН

Мост проходит через реку Тесьму. На ремонт из городского бюджета было направлено более 13 млн рублей. Рабочие уложили асфальт, поставили ограждения, оборудовали тротуар.

«Но что мы видим сейчас? Некачественное проведение работ и сомнительные решения еще на этапе реализации (или даже проектирования). Обочины обвалились. С одной стороны моста есть поручни, а с другой их нет, что создает прямую угрозу падения в реку, особенно для детей», — оценили ситуацию в «Народном фронте».

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить качество работ. Они хотят, чтобы власти Златоуста привели сооружение в порядок и обеспечили безопасность для всех, кто передвигается по нему.