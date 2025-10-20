Сабина Гилязова из Челябинска стала трехкратной чемпионкой России по дзюдо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Турнир проходил с 16 по 18 октября в Екатеринбурге.
Южноуральские спортсмены завоевали пять медалей: золото у Гилязовой, бронзу взяли Анастасия Холодилина, Анастасия Мананникова, Анджей Павлюков и Ирина Зуева.
«В общем зачете по регионам Челябинская область среди женщин завоевала серебро», — сообщает Минспорта региона.
В командном чемпионате сборная команда Уральского федерального округа завоевала бронзу. В этом составе выступили три спортсмена Челябинской области: Клим Калинин, Анастасия Холодилина и Артемий Человечков.
Гилязова победила Аину Моисееву в финале в весовой категории до 48 кг. Бронзовыми призерами стали Анастасия Петрова и Ольга Борисова. Также в женской весовой категории до 52 кг чемпионкой страны стала Екатерина Ефимова, второе место заняла Лилия Нугаева, третье — Глафира Борисова и Патимат Ахмедова. В категории до 57 кг победу одержала Ольга Мухина, серебро завоевала Ксения Галицкая, бронзу — Валентина Штенцова и Ирина Зуева.
Курбан Кудиев стал двукратным победителем чемпионата России по дзюдо, выиграв в финальной схватке у Абдул-Керима Тасуева в весовой категории до 81 кг. Бронзовыми призерами стали Акроман Парчиев и Георгий Елбакиев. В весовой категории до 90 кг золото завоевал Михаил Игольников, победив в финале Егора Андони. Бронзовые награды взяли Алан Хубецов и Адам Уциев.
У женщин в категории до 63 кг Камила Бадурова в финале победила Стефанию Власову. Дали Лилуашвили и Анастасия Мананникова получили бронзовые медали. В весе до 70 кг победила Тамара Лищенко, серебро у Ксении Медведевой, а бронзовыми призерами стали Дарья Васильева и Яна Полякова.