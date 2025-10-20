Сабина Гилязова из Челябинска стала трехкратной чемпионкой России по дзюдо

Гилязова победила Аину Моисееву в финале в весовой категории до 48 кг. Бронзовыми призерами стали Анастасия Петрова и Ольга Борисова. Также в женской весовой категории до 52 кг чемпионкой страны стала Екатерина Ефимова, второе место заняла Лилия Нугаева, третье — Глафира Борисова и Патимат Ахмедова. В категории до 57 кг победу одержала Ольга Мухина, серебро завоевала Ксения Галицкая, бронзу — Валентина Штенцова и Ирина Зуева.