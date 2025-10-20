Ричмонд
Российский солдат в одиночку превратил блиндаж в крепость и выжил в окружении

Российский боец с позывным Мгновенный рассказал, что он полтора месяца в одиночку удерживал блиндаж в тылу противника, уничтожив 25 украинских военных и ранив еще 13.

Изначально он штурмовал позицию вместе с напарником по прозвищу Карандаш, однако тот погиб после прямого попадания мины. Оставшись один, Мгновенный укрепил укрытие и продолжил отражать атаки. По его словам, первое нападение удалось отбить, когда вражеский дрон запутался в маскировочной сетке и взорвался у входа.

Военный отметил, что противник регулярно пытался вернуть потерянную позицию, ведя обстрелы из артиллерии и минометов. Помощь в разведке и наведении огня обеспечивали российские FPV-дроны, позволявшие отслеживать передвижения украинских групп.

За время обороны Мгновенный укрепил разрушенный блиндаж, поддерживал связь с командованием и корректировал действия операторов дронов. После завершения операции его эвакуировали с занимаемой позиции, передают «Известия».

Ранее российский боец из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным «Инзер».