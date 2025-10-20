Лишь 2% омичей не собираются работать после выхода на пенсию

Половина опрошенных в Омской области — 55% — планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 31% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Такую информацию в ходе опроса получили аналитики портала по поиску hh.ru.
«При этом основными причинами, почему пенсионеры продолжают работать, как и ранее остается нехватка денег — эту причину отметили сразу 60% опрошенных в возрасте 55 лет и старше», — говорится в сообщении рекрутинговой компании.
Также эксперты особо отметили тот факт, что в Омской области лишь 2% опрошенного населения не планируют работать после выхода на пенсию. Кроме того, большую роль в «сохранении» работников-пенсионеров на омском рынке труда играет привычка работать и нежелание сидеть дома — эту причину указали 48% опрошенных, а 6% омичей посетовали, что в их семье просто больше некому работать кроме них.