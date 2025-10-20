Лишь 2% омичей не собираются работать после выхода на пенсию

Также эксперты особо отметили тот факт, что в Омской области лишь 2% опрошенного населения не планируют работать после выхода на пенсию. Кроме того, большую роль в «сохранении» работников-пенсионеров на омском рынке труда играет привычка работать и нежелание сидеть дома — эту причину указали 48% опрошенных, а 6% омичей посетовали, что в их семье просто больше некому работать кроме них.