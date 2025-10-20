Инкубатор бактерий вместо самсаханы: СЭС показала, чем нас могут кормить на улицах Ташкента

Сегодня самсу продают повсюду — на обочинах дорог, в киосках и забегаловках. Главный аргумент в её пользу — низкая цена. Но за этим «вкусным предложением» зачастую скрывается совсем не аппетитная правда: чтобы снизить себестоимость, продавцы используют дешёвые, порой сомнительные продукты и экономят на санитарии. И даже если вы не почувствуете себя плохо сразу, последствия могут проявиться позже.