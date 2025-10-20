Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инкубатор бактерий вместо самсаханы: СЭС показала, чем нас могут кормить на улицах Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 20 октября). СЭС провела серию рейдов по точкам общепита, где готовят и продают самсу, пирожки и другую подобную продукцию. Проверки сопровождались видеосъёмкой, и после опубликованных кадров у многих пользователей точно пропал аппетит. Возник только один вопрос: а вдруг мы сами это ели?..

Источник: Vaib.Uz

Самса «по-ташкентски»: дёшево, но страшно.

Сегодня самсу продают повсюду — на обочинах дорог, в киосках и забегаловках. Главный аргумент в её пользу — низкая цена. Но за этим «вкусным предложением» зачастую скрывается совсем не аппетитная правда: чтобы снизить себестоимость, продавцы используют дешёвые, порой сомнительные продукты и экономят на санитарии. И даже если вы не почувствуете себя плохо сразу, последствия могут проявиться позже.

«Самсахона» или лаборатория бактерий?

Один из ярких примеров — махалля «Навруз» в Мирабадском районе. Именно здесь специалисты СЭС наткнулись на настоящий инкубатор бактерий. Обнаруженное заведение лишь формально напоминало самсахану — всё остальное походило на санитарную катастрофу.

Печи для выпечки располагались прямо в зоне активного пешеходного движения, где пыль, грязь и выхлопы — дело обычное. Мясо, тесто и специи хранились без малейшей изоляции и соблюдения гигиенических норм, в помещении давно не проводились санитарная обработка, не было ни договоров на дезинфекцию, ни системы утилизации отходов.

Всё это — прямая угроза здоровью покупателей. По словам специалистов, такие условия создают благоприятную среду для пищевых отравлений, кишечных инфекций и даже ботулизма.

В результате рейда было уничтожено 18 литров неустановленных соусов и 16 килограммов фарша сомнительного происхождения — никаких документов на них предоставить не смогли.

За грубое нарушение санитарных норм и создание потенциально опасной среды для массового отравления людей на владельцев заведения были наложены штрафы.

О чём стоит задуматься каждому.

Перед тем как купить самсу на обочине дороги или в незнакомой забегаловке, оглянитесь вокруг: чисто ли там, где её готовят? Есть ли холодильники, вода, перчатки, форма у персонала? Если всё это вызывает хоть малейшие сомнения — лучше пройти мимо.

И помните: дёшево — не значит безопасно. А самса, приготовленная в антисанитарии, может обойтись гораздо дороже, чем вы думали.