Инкубатор бактерий вместо самсаханы: СЭС показала, чем нас могут кормить на улицах Ташкента

Самса «по-ташкентски»: дёшево, но страшно.
Сегодня самсу продают повсюду — на обочинах дорог, в киосках и забегаловках. Главный аргумент в её пользу — низкая цена. Но за этим «вкусным предложением» зачастую скрывается совсем не аппетитная правда: чтобы снизить себестоимость, продавцы используют дешёвые, порой сомнительные продукты и экономят на санитарии. И даже если вы не почувствуете себя плохо сразу, последствия могут проявиться позже.
«Самсахона» или лаборатория бактерий?
Один из ярких примеров — махалля «Навруз» в Мирабадском районе. Именно здесь специалисты СЭС наткнулись на настоящий инкубатор бактерий. Обнаруженное заведение лишь формально напоминало самсахану — всё остальное походило на санитарную катастрофу.
Печи для выпечки располагались прямо в зоне активного пешеходного движения, где пыль, грязь и выхлопы — дело обычное. Мясо, тесто и специи хранились без малейшей изоляции и соблюдения гигиенических норм, в помещении давно не проводились санитарная обработка, не было ни договоров на дезинфекцию, ни системы утилизации отходов.
Всё это — прямая угроза здоровью покупателей. По словам специалистов, такие условия создают благоприятную среду для пищевых отравлений, кишечных инфекций и даже ботулизма.
В результате рейда было уничтожено 18 литров неустановленных соусов и 16 килограммов фарша сомнительного происхождения — никаких документов на них предоставить не смогли.
За грубое нарушение санитарных норм и создание потенциально опасной среды для массового отравления людей на владельцев заведения были наложены штрафы.
О чём стоит задуматься каждому.
Перед тем как купить самсу на обочине дороги или в незнакомой забегаловке, оглянитесь вокруг: чисто ли там, где её готовят? Есть ли холодильники, вода, перчатки, форма у персонала? Если всё это вызывает хоть малейшие сомнения — лучше пройти мимо.
И помните: дёшево — не значит безопасно. А самса, приготовленная в антисанитарии, может обойтись гораздо дороже, чем вы думали.