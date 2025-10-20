Ричмонд
Рашид Рахимов прокомментировал крупное поражение «Рубина» от «Балтики»

Казанцы проиграли в домашнем матче со счетом 0:3.

Источник: с сайта ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» потерпел домашнее поражение от калининградской «Балтики» в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 0:3. Команда остается на седьмой строчке турнирной таблицы с 18 очками.

Следующий матч «Рубин» проведет 26 октября в гостях против «Краснодара». «Балтика», одержавшая важную победу, в этот же день отправится в Нижний Новгород.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал развернутый комментарий после матча. «Результат удручает, хотя саму игру я бы так не назвал. Мы очень быстро пропустили голы, причем они были довольно простыми. Отсутствие Вуячича существенно повлияло на игру — при первом голе должен был участвовать в борьбе Тесленко, а не Грицаенко», — отметил наставник.

Рахимов подчеркнул, что «Балтика» активно навязывала борьбу и делала все, чтобы не дать сопернику вернуться в игру. «У нас не получались выходы из обороны в атаку, было много потерь мяча. Когда проигрываешь борьбу за мяч, сложно рассчитывать на преимущество. Мы имели моменты — Грицаенко и Даку били по воротам, могли забить», — добавил тренер.

В перерыве Рахимов постарался поддержать команду, отметив, что ничего непоправимого не произошло. «Говорил ребятам, что нужно создавать свои моменты. Важен был первый забитый мяч — он мог все изменить. Но не реализовали пенальти. Такие матчи случаются, без поражений в футболе не обойтись», — подытожил главный тренер.