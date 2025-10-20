Рашид Рахимов прокомментировал крупное поражение «Рубина» от «Балтики»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал развернутый комментарий после матча. «Результат удручает, хотя саму игру я бы так не назвал. Мы очень быстро пропустили голы, причем они были довольно простыми. Отсутствие Вуячича существенно повлияло на игру — при первом голе должен был участвовать в борьбе Тесленко, а не Грицаенко», — отметил наставник.