В МВД рассказали, как распознать мошенников на сайтах знакомств

Отказ от личных встреч при длительном общении и подозрительно идеализированные анкеты — признаки мошенников на сайтах знакомств. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— Признаки, которые могут помочь распознать мошенника: настойчивые просьбы о переводе денег или помощи в кратчайшие сроки, отказ от личных встреч при длительном общении, постоянные «уважительные» отговорки, — подчеркнула Волк.
При этом фотографии, которые мошенники добавляют в свою анкету, могут быть взяты из открытых источников. Волк уточнила, что злоумышленники зачастую пытаются вывести переписку в мессенджеры, передает ТАСС.
Ранее в МВД рассказали, что аферисты через фейковые объявления крадут деньги и доступ к «Госуслугам». Мошенники присылают жертве ссылку, которая ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные от «Госуслуг».
Стало известно, что житель столицы потерял рекордные 450 миллионов рублей из-за действий кибермошенников. При этом в течение последних трех лет МВД фиксирует рост сумм ущерба от таких преступлений.