110 тысяч рублей: стало известно, где можно купить самый дешевый дом в России

Самый дешевый дом в России можно купить в деревне Молгачкино в Чувашии за 110 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов по рынку недвижимости.
В Молгачкино на продажу выставили одноэтажный деревянный дом площадью 40 квадратных метров с печным отоплением. Его построили в 1955 году, на участке также есть баня и скважина для воды.
А в деревне Ситцева Челябинской области за 150 тысяч рублей можно приобрести одноэтажный деревянный дом площадью 53,6 квадратного метра. Трехкомнатное жилище продается без мебели, его построили в 1998 году.
За 237 тысяч рублей в селе Талдан Амурской области продается одноэтажный дом площадью 42 «квадрата». В нем есть немного мебели, печь и погреб. Потенциальный покупатель также получит кирпичный гараж и огород, расположенные на участке 17 соток, передает агентство.
Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в России сдают в поселке Атиг Свердловской области за пять тысяч рублей в месяц. В «трешке» площадью 63 квадратных метра арендаторов ожидают шкаф и стол. Неподалеку от дома находятся детский сад, школа, поликлиника и остановка. Коммунальные платежи оплачиваются отдельно.
Россияне смогут купить четыре квартиры в Москве и семь объектов недвижимости в Казани на переплату по ипотеке, взятой во второй половине 2025 года, рассказала кандидат экономических наук, инвестор и педагог Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина.