«Жестокое» нападение дятла запечатлели в Челябинской области

Внимание любопытного дятла из национального парка «Таганай» привлекла фотоловушка. Не дождавшись, чтобы кто-то объяснил ему, что это за странная коробочка, пернатый исследователь решил проверить устройство на прочность и начал долбить его клювом. К счастью, камера выдержала это «жестокое» нападение и запечатлела весь процесс.