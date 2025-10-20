Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Жестокое» нападение дятла запечатлели в Челябинской области

Внимание любопытного дятла из национального парка «Таганай» привлекла фотоловушка. Не дождавшись, чтобы кто-то объяснил ему, что это за странная коробочка, пернатый исследователь решил проверить устройство на прочность и начал долбить его клювом. К счастью, камера выдержала это «жестокое» нападение и запечатлела весь процесс.

Источник: Без источника

Обычно дятлы стучат только по больным деревьям, где есть чем поживиться. Однако в этот раз пернатый обратил внимание на фотоловушку.

— Стучать по дереву большой пёстрый дятел способен со скоростью до 20 ударов в секунду. И голова у него не болит благодаря напоминающей губку специальной ткани-амортизатору между клювом и черепом, — поделились сотрудники «Таганая».

А летом команда работников национального парка «Зигальга» пополнилась новым сотрудником — паучихой, которая взяла на себя обязанности инспектора. Эта маленькая помощница сплела паутину на патрульном автомобиле и теперь выезжает вместе с коллегами, чтобы следить за порядком на территории памятника природы.