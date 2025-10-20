«Жестокое» нападение дятла запечатлели в Челябинской области

Обычно дятлы стучат только по больным деревьям, где есть чем поживиться. Однако в этот раз пернатый обратил внимание на фотоловушку.
— Стучать по дереву большой пёстрый дятел способен со скоростью до 20 ударов в секунду. И голова у него не болит благодаря напоминающей губку специальной ткани-амортизатору между клювом и черепом, — поделились сотрудники «Таганая».
А летом команда работников национального парка «Зигальга» пополнилась новым сотрудником — паучихой, которая взяла на себя обязанности инспектора. Эта маленькая помощница сплела паутину на патрульном автомобиле и теперь выезжает вместе с коллегами, чтобы следить за порядком на территории памятника природы.