Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали два золота в первый день соревнований

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 2 золотые медали в первый день III Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025, сообщает НОК.
Накануне они приняли участие в соревнованиях по курашу и пенчак силату.
«Делегация Узбекистана успешно стартовала на III Азиатских юношеских играх Бахрейн-2025. В соревнованиях по курашу Отабек Йулдошбоев (-65 кг) и Дурдона Турсунова (-70 кг) завоевали золотые медали», — говорится в сообщении.
В финальных поединках Турсунова одержала уверенную победу над представительницей Кыргызстана, а Йулдошбоев одолел соперника из Ирана.
III Азиатские юношеские игры объединили 4 тыс. спортсменов из 45 стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.