Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали два золота в первый день соревнований

«Делегация Узбекистана успешно стартовала на III Азиатских юношеских играх Бахрейн-2025. В соревнованиях по курашу Отабек Йулдошбоев (-65 кг) и Дурдона Турсунова (-70 кг) завоевали золотые медали», — говорится в сообщении.