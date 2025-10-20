Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали два золота в первый день соревнований

Делегация республики успешно стартовала в соревнованиях по курашу на III Азиатских юношеских играх Бахрейн-2025.

Источник: Национальный олимпийский комитет РУз

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 2 золотые медали в первый день III Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025, сообщает НОК.

Накануне они приняли участие в соревнованиях по курашу и пенчак силату.

«Делегация Узбекистана успешно стартовала на III Азиатских юношеских играх Бахрейн-2025. В соревнованиях по курашу Отабек Йулдошбоев (-65 кг) и Дурдона Турсунова (-70 кг) завоевали золотые медали», — говорится в сообщении.

В финальных поединках Турсунова одержала уверенную победу над представительницей Кыргызстана, а Йулдошбоев одолел соперника из Ирана.

III Азиатские юношеские игры объединили 4 тыс. спортсменов из 45 стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.