В Омской области вновь поднялось количество вызовов скорой помощи

По данным БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», за период с 13 по 19 октября 2025 года подстанциями службы было выполнено 6 017 вызовов к пациентам. Этот показатель демонстрирует небольшой рост на 0,75% по сравнению с предыдущей неделей (6−12 октября), когда были зафиксированы 5 972 вызова, то есть небольшой спад.