В Омской области вновь поднялось количество вызовов скорой помощи

По данным БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», за период с 13 по 19 октября 2025 года подстанциями службы было выполнено 6 017 вызовов к пациентам. Этот показатель демонстрирует небольшой рост на 0,75% по сравнению с предыдущей неделей (6−12 октября), когда были зафиксированы 5 972 вызова, то есть небольшой спад.
Вместе с тем количество вызовов стало чуть меньше, чем в период с 29 сентября по 5 октября, когда зарегистрировали 6 051 случай работы медиков скорой с пациентами.
Что касается госпитализаций, с 13 по 19 октября по скорой помощи были направлены в стационары 2 414 пациентов, что на 67 случаев больше, чем неделей ранее (2 347 госпитализаций) и практически соответствует показателю конца сентября — начала октября (2 405 госпитализаций за период с 29 сентября по 5 октября).