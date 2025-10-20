Хранение некоторых видов контента на телефоне может обернуться уголовным делом: нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы

Использование нелицензионного программного обеспечения и хранение материалов экстремистского содержания в смартфоне может привести к уголовному преследованию вплоть до тюремного заключения. Такое заявление в интервью RT сделал адвокат Денис Талызин.
Юрист перечислил основные категории запрещенного контента и связанные с ними правовые риски. Первую группу нарушений, по его словам, составляет использование нелицензионного программного обеспечения. Талызин пояснил, что к нему относится пиратское ПО, используемое без разрешения правообладателя или с нарушением лицензионных условий.
Адвокат предупредил, что незаконное использование программ, когда стоимость прав превышает 500 тысяч рублей, влечет уголовную ответственность по части 2 статьи 146 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.
Также, по словам юриста, нельзя хранить на мобильном устройстве экстремистские материалы, предназначенные для массового распространения. За такие действия грозит ответственность по статье 20.29 КоАП или по статье 282 УК.
Отдельная мера ответственности предусмотрена за распространение контента с нацистской символикой. Адвокат сообщил, что пропаганда или публичное демонстрирование такой символики, а также атрибутов других запрещенных экстремистских организаций может привести к уголовному преследованию по статье 282.4 УК РФ с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы.
Талызин добавил, что уголовная ответственность также наступает за незаконные операции с персональными данными, полученными преступным путем. Ответственность наступает по статье 272.1 УК, где срок лишения свободы может достигать десяти лет. Кроме того, наказание положено за создание и распространение вредоносных компьютерных программ.
Прежде Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий наказание за поиск и распространение экстремистских материалов, а также за рекламу VPN-сервисов. Отмечается, что россиян не будут штрафовать за вход в иностранные соцсети, которые запрещены на территории РФ.