Хранение некоторых видов контента на телефоне может обернуться уголовным делом: нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы

Отдельная мера ответственности предусмотрена за распространение контента с нацистской символикой. Адвокат сообщил, что пропаганда или публичное демонстрирование такой символики, а также атрибутов других запрещенных экстремистских организаций может привести к уголовному преследованию по статье 282.4 УК РФ с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы.