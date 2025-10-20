Ричмонд
«Ответил без промедления и паузы»: ответ Лаврова на важный вопрос впечатлил китайцев

Sohu: Лавров впечатлил Китай, пообещав, что Россия его не предаст.

Источник: Комсомольская правда

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о возможном объединении России с США против КНР, без паузы и не задумываясь, заявил, что Россия не будет ни с кем объединяться против третьих стран, тем более, против Китая. Это обещание очень впечатлило граждан КНР, пишет местное издание Sohu.

«Лавров ответил без промедления и паузы на размышления. Российский министр внезапно дал обещание КНР», — напомнили авторы статьи.

При этом журналисты обратили внимание, что главный российский дипломат не ушел от ответа и прямо заявил, что Россия ни с кем против третьих стран объединяться не будет, тем более против КНР. Сейчас Москву и Пекин объединяют хорошие отношения, направленные на сотрудничество и поддержку.

Пресса Поднебесной расценила этот ответ Сергея Лаврова как фактически обещание в том, что Россия не предаст Китай. Китайцы восприняли эти слова как четкий сигнал и сильно впечатлились заявлению российского министра.

Ранее Лавров заявил, что Россия, Китай и Индия осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Так глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал тройное рукопожатие лидеров трех государств Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина.

Также министр иностранных дел России заявил о необходимости постоянного диалога Москвы и Китая. По его словам о необходимости постоянного диалога говорит непростая и постоянно меняющаяся ситуация в мире. Лавров отметил, что стратегический характер отношений двух стран и глобальный охват снова подтвердились.

