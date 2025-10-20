«Ответил без промедления и паузы»: ответ Лаврова на важный вопрос впечатлил китайцев

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о возможном объединении России с США против КНР, без паузы и не задумываясь, заявил, что Россия не будет ни с кем объединяться против третьих стран, тем более, против Китая. Это обещание очень впечатлило граждан КНР, пишет местное издание Sohu.