Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеры в ЯНАО вынуждены работать после выхода на заслуженный отдых

На Ямале 78 процентов опрошенных пенсионного и предпенсионного возраста собираются трудиться или уже работают после выхода на заслуженный отдых. И только пять процентов планируют сидеть дома, сообщают аналитики платформы рекрутенга.

На Ямале 78 процентов опрошенных пенсионного и предпенсионного возраста собираются трудиться или уже работают после выхода на заслуженный отдых. И только пять процентов планируют сидеть дома, сообщают аналитики платформы рекрутенга.

Читать далее.