Овечкин не смог набрать очков в матче «Вашингтона» против «Ванкувера»

Особое внимание в матче привлекла игра российского нападающего Александра Овечкина, который в третий раз в сезоне не сумел набрать очков. Проведя на льду 21 минуту, хоккеист совершил лишь один бросок в створ ворот и не отличился другими результативными действиями.