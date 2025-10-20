Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильную обсерваторию открыли в Туапсинском округе

В бухте Инал в Туапсинском округе появилась мобильная обсерватория.

Источник: t.me/glavatuapseregion

Мобильную обсерваторию открыли в Туапсинском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем telegram-канале.

Мобильная обсерватория находится в бухте Инал на первом участке набережной. Общественная инициатива организована совместно с одним из туркомплексов и московским астрононом-любителем, путешественником Максимом Морозовым.

«По его мнению, наша бухта Инал прекрасно подходит для наблюдением за небесными светилами, например, Юпитером, Сириусом, а также заходом солнца», — рассказал Сергей Бойко.

Бесплатная мобильная обсерватория будет работать до конца октября в зависимости от погоды.