Мобильную обсерваторию открыли в Туапсинском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем telegram-канале.
Мобильная обсерватория находится в бухте Инал на первом участке набережной. Общественная инициатива организована совместно с одним из туркомплексов и московским астрононом-любителем, путешественником Максимом Морозовым.
«По его мнению, наша бухта Инал прекрасно подходит для наблюдением за небесными светилами, например, Юпитером, Сириусом, а также заходом солнца», — рассказал Сергей Бойко.
Бесплатная мобильная обсерватория будет работать до конца октября в зависимости от погоды.