В Екатеринбурге мужчина напал на троих человек в ходе дорожных разборок

В Екатеринбурге мужчина устроил разборки на дороге и напал на троих человек. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Накануне.RU в СКР стало известно, что в ходе дорожного инцидента в уральской столице мужчина напал на подростка, а также на его мать и бабушку. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 213 УК РФ — «Хулиганство».

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее глава СКР поручал возбудить дело о нелегальном притоне с мигрантами в Екатеринбурге. Также Бастрыкин запрашивал доклад о расследовании нападения приезжего на девушку в одном из кафе города.