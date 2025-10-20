В Екатеринбурге мужчина напал на троих человек в ходе дорожных разборок

Накануне.RU в СКР стало известно, что в ходе дорожного инцидента в уральской столице мужчина напал на подростка, а также на его мать и бабушку. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 213 УК РФ — «Хулиганство».
Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.
Ранее глава СКР поручал возбудить дело о нелегальном притоне с мигрантами в Екатеринбурге. Также Бастрыкин запрашивал доклад о расследовании нападения приезжего на девушку в одном из кафе города.