В Екатеринбурге мужчина напал на троих человек в ходе дорожных разборок

Накануне.RU в СКР стало известно, что в ходе дорожного инцидента в уральской столице мужчина напал на подростка, а также на его мать и бабушку. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 213 УК РФ — «Хулиганство».