Шиномонтаж в Свердловской области подорожал за год на треть

Такие данные получили журналисты ЕАН, сравнив цены на услугу за осень 2024 и 2025 года. В автосервисе Allo Garage стоимость шиномонтажа начинается от 1 600 рублей за R14 и доходит до 3 000 рублей за R20 и выше. В сети «2000 колес» замена до R18 стоит 1 500 рублей, а для R22+ — 2 500 рублей. На сайте «Планета колес» цены варьируются от 500−700 рублей за колесо (R12-R16) до 2 000 рублей за внедорожные размеры.