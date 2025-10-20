Шиномонтаж в Свердловской области подорожал за год на треть

Такие данные получили журналисты ЕАН, сравнив цены на услугу за осень 2024 и 2025 года. В автосервисе Allo Garage стоимость шиномонтажа начинается от 1 600 рублей за R14 и доходит до 3 000 рублей за R20 и выше. В сети «2000 колес» замена до R18 стоит 1 500 рублей, а для R22+ — 2 500 рублей. На сайте «Планета колес» цены варьируются от 500−700 рублей за колесо (R12-R16) до 2 000 рублей за внедорожные размеры.
Таким образом, стоимость замены комплекта из четырех колес в Екатеринбурге сегодня колеблется от 2 000 до 5 000 рублей, что на 30−40% выше, чем осенью 2024 года. По России услуги шиномонтажа больше всего подорожали на Урале — за год на 29%, выяснили «Известия», проанализировав данные Росстата. Также в лидерах — Сибирский федеральный округ (+18,2%), Центральный (+17,5%) и Москва, где рост составил 22,4%.
В целом по стране стоимость сезонной «переобувки» машин выросла на 16,6%. В Москве средняя цена за смену одного колеса — 820 рублей (3280 рублей за комплект), в Санкт-Петербурге — 631 рубль (2524 рубля за четыре колеса). В Уральском федеральном округе мастера просят 633 рубля за колесо, что на 29,3% больше, чем годом ранее.
Представители СТО объясняют это возросшей финансовой нагрузкой — ростом стоимости аренды, дорогими кредитами и дефицитом персонала. Многие мастерские не скрывают: осенью они пытаются компенсировать убытки прошлых месяцев. Цены на услугу растут непрерывно и уже несколько лет подряд, увеличиваясь на 20−25% от сезона к сезону.