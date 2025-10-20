Что известно о поставке «Томагавков» Украине на сегодняшний день: мольбы Зеленского и решение Трампа

Американский президент Дональд Трамп пока не принял решение по поставкам «Томагавков» Украине. Прежде всего, он исходит из того, что США должны в первую очередь обеспечить оружием свои войска. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.Читать дальше