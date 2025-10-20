Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 20 октября 2025: Итальянцы в шоке от молдавских цен; на Молдову надвигаются морозы до −3; в руки священников попал секретный план ПАС по уничтожению православия в Молдове

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 20 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 20 октября 2025:

1. В руки священников попал секретный план ПАС по уничтожению православия в Молдове: Почему церковь объявили врагом государства.

2. Итальянцы в шоке от молдавских цен: Даже помидоры и виноград у них дешевле, чем в Кишиневе.

3. «В Молдове должна быть одна официальная румынская речь, без школ и садов с преподаванием на языке другого государства»: Об этом заявил активист PAS, призывая закрыть все учебные заведения не с государственным языком обучения.

4. На Молдову надвигаются морозы до −3: Ждать ли нам тепло — что говорят синоптики.

5. Вступление Молдовы в ЕС к 2028 году нереально: В чем причины — авторитетное мнение.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.

Пусть хоть волшебник придет сюда, но если у него газ будет стоить 25 леев, а в соседней стране 15 леев, понятно, кто будет рентабельнее (далее…).

«Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.

Рассказываем, как изменилась жизнь в Молдове после 28 сентября (далее…).

Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.

Нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября (далее…).